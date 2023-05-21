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Правда ли, что кровь нужно сдавать натощак

Если вы запланировали сдать анализы, то за день перед исследованием не следует употреблять жирную пищу, спиртные напитки, сладкие блюда – такое мнение распространено в массе. "Рамблер" решил выяснил, а так ли это на самом деле.

Правда ли, что кровь нужно сдавать натощак
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Врачи сходятся во мнении, что чаще всего анализы крови все-таки рекомендуется сдавать натощак – то есть не менее чем после 6-8 часов после приема пищи. Кроме того, сдача анализов натощак предполагает и то, что ужин должен быть легким.

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Обусловлено это тем, что после приема пищи определение биохимических и серологических показателей крови затрудняется. Вызвано это развитием липемии – увеличением количества нейтральных жиров в крови и образованию хилезной сыворотки. Так называемая хилезная сыворотка загущает кровь и не позволяет провести лабораторный анализ.
Также после приема пищи происходит изменение показателей крови, а, значит, определить наличие заболеваний, например, в эндокринной системе, печени становится затруднительным.

Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт

Дело в том, что после приема пищи происходит изменение показателей крови, то есть определить наличие заболеваний, например, в эндокринной системе или печени становится затруднительным.

Какие анализы нужно сдавать раз в год

Тем не менее, существует ряд анализов, которые не обязательно сдавать на голодный желудок. Показатели таких анализов определяются по референсным значениям, а не по конкретным значениям. Кроме того, у относительно здорового человека, даже после приема пищи показатели будут находиться в пределах референсных значений.

Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт

Обычно без голода можно спокойно проходить генетические исследования, сдавать общий анализ крови, а также анализы на группу крови, резус-фактор, на наличие аллергии и на инфекции, например, на ВИЧ, сифилис и гепатиты.

Врач предупредит вас, какие анализы нужно сдать натощак, а какие не требуют "голодного" периода. Помните, что нужно это для получения более точных данных. Так как после приема пищи показатели крови могут ввести в заблуждение , что затруднит подбор нужных лекарственных средств и дозировок, определение правильного диагноза.

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