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Терапевт Ирина Андреева заявила об отсутствии опасности белых пятен на ногтях человека

Как пишет издание «МедикФорум», врач опровергла распространенное мнение, что пятна на ногтевой пластине являются следствием плохого питания и дефицита кальция.

Терапевт заявила об отсутствии опасности белых пятен на ногтях
© Runews24

"Белые пятна – это просто маленькие воздушные карманы. С медицинской точки зрения они не представляют опасности", – отметила Ирина Андреева.

Также специалист опровергла миф, что втягивать сопли при простуде нельзя и нужно чаще сморканием удалять их. Однако это не так.

"На самом деле нос таким образом очищается. Слизь попадает в желудок и выводится там под действием желудочной кислоты", – добавила врач-терапевт.

А слишком сильно и часто сморкаться врач не советует, так как это может создать опасное давление в голове.

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