Терапевт заявила об отсутствии опасности белых пятен на ногтях

Терапевт Ирина Андреева заявила об отсутствии опасности белых пятен на ногтях человека
Как пишет издание «МедикФорум», врач опровергла распространенное мнение, что пятна на ногтевой пластине являются следствием плохого питания и дефицита кальция.
"Белые пятна – это просто маленькие воздушные карманы. С медицинской точки зрения они не представляют опасности", – отметила Ирина Андреева.
Также специалист опровергла миф, что втягивать сопли при простуде нельзя и нужно чаще сморканием удалять их. Однако это не так.
"На самом деле нос таким образом очищается. Слизь попадает в желудок и выводится там под действием желудочной кислоты", – добавила врач-терапевт.
А слишком сильно и часто сморкаться врач не советует, так как это может создать опасное давление в голове.