Названы 4 мифа о здоровье, которые нужно смело забыть
Терапевт Андреева: белые пятна на ногтях не представляют опасности. В повседневной жизни мы руководствуемся огромным количеством правил, касающихся здоровья. Однако мы даже не подозреваем, что многие из них — как минимум неправда. Так что стоит пересмотреть некоторые мифы о здоровье, в которые нужно перестать верить как можно быстрее.
Миф №1. Белые пятна на ногтях — результат плохого питания и дефицита кальция.
У некоторых людей есть белые пятна на ногтях, которые напрягают их. Так вот это чисто эстетическая проблема и не указывает ни на какие недуги.
«Белые пятна — это просто маленькие воздушные карманы, и с медицинской точки зрения они не представляют опасности. Они просто вырастают со временем», — объяснила врач-терапевт Ирина Андреева.
Миф №2. Втягивание соплей опасно при простуде
Многие верят, что во время простуды слизь должна выйти из организма как можно быстрее, поэтому нельзя её втягивать и глотать. Однако это совсем так.
Хотя подтягивать жидкость в носу вверх считается негигиеничным, на самом деле нос таким образом очищается. Слизь попадает в желудок и выводится там под действием желудочной кислоты. Так что она в каком-то смысле самоуничтожается без вреда здоровью.
К слову, постоянно сморкаться врачи тоже не рекомендуют — это может создать опасное давление в голове. Так что нужно знать меру и в этом деле.
Миф №3. Сидение на холодных камнях вызывает цистит
Это не совсем правда. Причиной инфекций мочевыводящих путей всегда были бактерии. Обычно они попадают в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал.
Кстати, поддержание живота в тепле может препятствовать распространению бактерий. Тепло способствует циркуляции крови и, таким образом, собственной защитной функции организма. Холод, с другой стороны, способствует росту бактерий. Так что лучше себя не охлаждать, чтобы не вызвать неприятностей.
Миф №4. Сидеть за столом нужно прямо, иначе испортишь осанку
Пожалуй, нас всех в детстве одёргивали за столом, когда мы сутулимся. Но на самом деле странное сидение оказалось гораздо полезнее сидения «по струнке».
Когда вы сидите прямо под углом 90 градусов, то ваш позвоночник подвергается еще большей нагрузке, чем когда вы «валяетесь» с наклоненной спинкой. Так что, когда от вас требуют выпрямить спину, возможно, кому-то просто не нравится ваш сгорбленный вид и не более.