Названы 4 мифа о здоровье, которые нужно смело забыть

Терапевт Андреева: белые пятна на ногтях не представляют опасности. В повседневной жизни мы руководствуемся огромным количеством правил, касающихся здоровья. Однако мы даже не подозреваем, что многие из них — как минимум неправда. Так что стоит пересмотреть некоторые мифы о здоровье, в которые нужно перестать верить как можно быстрее.

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Миф №1. Белые пятна на ногтях — результат плохого питания и дефицита кальция.

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У некоторых людей есть белые пятна на ногтях, которые напрягают их. Так вот это чисто эстетическая проблема и не указывает ни на какие недуги.

«Белые пятна — это просто маленькие воздушные карманы, и с медицинской точки зрения они не представляют опасности. Они просто вырастают со временем», — объяснила врач-терапевт Ирина Андреева.

Миф №2. Втягивание соплей опасно при простуде

Многие верят, что во время простуды слизь должна выйти из организма как можно быстрее, поэтому нельзя её втягивать и глотать. Однако это совсем так.

Хотя подтягивать жидкость в носу вверх считается негигиеничным, на самом деле нос таким образом очищается. Слизь попадает в желудок и выводится там под действием желудочной кислоты. Так что она в каком-то смысле самоуничтожается без вреда здоровью.

К слову, постоянно сморкаться врачи тоже не рекомендуют — это может создать опасное давление в голове. Так что нужно знать меру и в этом деле.

Миф №3. Сидение на холодных камнях вызывает цистит

Это не совсем правда. Причиной инфекций мочевыводящих путей всегда были бактерии. Обычно они попадают в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал.

Кстати, поддержание живота в тепле может препятствовать распространению бактерий. Тепло способствует циркуляции крови и, таким образом, собственной защитной функции организма. Холод, с другой стороны, способствует росту бактерий. Так что лучше себя не охлаждать, чтобы не вызвать неприятностей.

Миф №4. Сидеть за столом нужно прямо, иначе испортишь осанку

Пожалуй, нас всех в детстве одёргивали за столом, когда мы сутулимся. Но на самом деле странное сидение оказалось гораздо полезнее сидения «по струнке».