Кислородное голодание как способ омоложения - миф или реальность

Кислородное голодание может быть полезным и защитить от старости. Речь идет о гипоксических тренировках, которые в течение длительного времени приводят к тому, что человек меняется генетически под воздействием среды.
Эти изменения не передаются по наследству, но, тем не менее, к концу жизни два однояйцевых близнеца, один из которых был под воздействием гипоксии, будут выглядеть по-разному.
Об этом врач-гериатр Валерий Новоселов рассказал «Газета.ру».
Эффективность данного метода доказывают множество научных исследований. Правда, проводить такие тренировки важно только под наблюдением врача, рассказал Авторадио врач, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский:
«Наши гены работают как кран с водой. Кран не меняется сам по себе, но в зависимости от условий, когда тебе нужна теплая или холодная вода, ты можешь его настроить по-разному. Вот точно так же при воздействии, например, гипоксии наши гены перестраивают свою работу и продуцируют больше энергетических веществ, которые позволяют организму пережить этот внешний стресс. Чем-то похоже на физическую тренировку. Когда гипоксия проходит, вот этот эффект посттренировочный, он остается и позволяет нам в обычной жизни пользоваться этим дополнительным ресурсом. Однако если человек сам пытается вызвать это состояние гипоксии, то может наступить кратковременное или стойкое ухудшение самочувствия и даже какие-то необратимые последствия для организма. Поэтому все эти методы нужно применять только под контролем врача».
Эксперт добавил, прежде чем преступать к гипоксическим тренировкам, важно пройти обследование, чтобы оценить состояние организма в целом. И выбирать для таких тренировок важно только проверенные, крупные медицинские учреждения с многолетним опытом.