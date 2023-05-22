Кислородное голодание как способ омоложения - миф или реальность

«Наши гены работают как кран с водой. Кран не меняется сам по себе, но в зависимости от условий, когда тебе нужна теплая или холодная вода, ты можешь его настроить по-разному. Вот точно так же при воздействии, например, гипоксии наши гены перестраивают свою работу и продуцируют больше энергетических веществ, которые позволяют организму пережить этот внешний стресс. Чем-то похоже на физическую тренировку. Когда гипоксия проходит, вот этот эффект посттренировочный, он остается и позволяет нам в обычной жизни пользоваться этим дополнительным ресурсом. Однако если человек сам пытается вызвать это состояние гипоксии, то может наступить кратковременное или стойкое ухудшение самочувствия и даже какие-то необратимые последствия для организма. Поэтому все эти методы нужно применять только под контролем врача».