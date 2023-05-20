Шкала ожирения: как понять, что пора сбрасывать вес

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какой процент жира в организме можно считать нормой.

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Жир в нашем организме является важным органическим соединением. Он входит в состав клеток, играет важную энергетическую роль и выполняет ряд других, важных функций. Но если жира в организме больше, чем нужно для нормального функционирования, возникают серьезные, комплексные проблемы со здоровьем, которые могут привести в том числе к летальному исходу.

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Так какое количество жира можно считать безопасным и почему ожирение действительно болезнь? Сегодня разберем в этом материале.

Нужно понимать, что для мужчин и женщин норма жира сильно разнится. Например, если мужчина, который серьезно занимается спортом, может иметь не больше 5% жира от общего веса тела, и это никак не скажется на его общем состоянии, то у женщин в большинстве случаев уже при 10% могут возникнуть проблемы с циклом.

Я много лет готовил спортсменок в категории "фитнес-бикини", у которых в период "сушки" жира было меньше 5%. И после соревнований у моих подопечных цикл не восстанавливался месяцами. Да, в определенный период времени это не так страшно, но постоянные нарушения могут вызвать гормональный сбой, а это уже серьезная проблема. Другими словами, если вы не занимаетесь таким видом спорта, где его обязательной составляющей является максимальная сгонка веса, делать специально этого не нужно.

Но избыток жира в организме гораздо опаснее, чем его дефицит. Не зря ожирение является болезнью, а не только эстетической проблемой.

Только представьте себе, что ожирение способствует развитию следующих проблем со здоровьем: повышение артериального давления (гипертония) и уровня "вредного холестерина", рост риска развития острых состояний (таких как инфаркт и инсульт), ожирение печени, обструктивное апноэ сна, метаболический синдром (сахарный диабет) и не только.

Я уже не говорю о существенном ухудшении качества и продолжительности жизни, а также о серьезных эстетических проблемах, особенно с кожей.

Тогда возникает вполне логичный вопрос: раз есть некая "норма жира", то как ее вычислить? Здесь существует ряд общепринятых методов, и самым актуальным считается так называемый индекс массы тела, который рассчитывается по формуле:

I = m/h в квадрате, где m – масса тела в килограммах; h – рост в метрах.

Например, вес человека составляет 85 килограммов, рост – 185 сантиметров, следовательно, ИМТ в этом случае равен 85/(1,85*1,85) = 24,8.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработана следующая интерпретация показателей ИМТ:

16 и менее – выраженный дефицит массы тела

16–18,5 – недостаточная (дефицит) масса тела

18,5–24,99 – норма

25–30 – избыточная масса тела (предожирение)

30–35 – ожирение I степени

35–40 – ожирение II степени

40 и более – ожирение III степени (морбидное)

Если посмотреть на таблицу, то не сложно сделать вывод, что жир действительно необходим нашему организму, но пока человек не подошел к уровню "предожирение". Если ваши показатели на этом или большем уровне – пора худеть.

Второй способ понять, есть ли у вас избыток веса, – это измерение окружности талии обычной сантиметровой лентой. У мужчин нормой считается, если окружность составляет не больше 94 сантиметров, у женщин – не больше 80 (при таком виде измерения делайте обхват на уровне пупка).

Но есть метод, который определяет не только уровень жировой ткани в организме, но и полный состав тела. Называется он биоимпедансометрия. Это когда специальный прибор измеряет электрическое сопротивление биологических тканей и с помощью специальной программы количественно определяет их состав (в килограммах и процентах).

С помощью этого метода можно узнать следующие количественные показатели строения тела:

1. Содержание жировой массы (суммарная масса всех жировых клеток).

2. Содержание тощей массы (мышцы, все органы, мозг, нервы, кости и все жидкости, находящиеся в организме).

3. Содержание активной клеточной массы (часть без жировой массы).

Пожалуй, это один из лучших методов диагностики, а провести его можно практически в любой поликлинике.