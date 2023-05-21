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С чем нельзя смешивать вино

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Интоксикация организма усиливается при смешивание вина с некоторыми напитками, а определенные добавки ухудшают его вкусовые качества. Об этом предупредила эксперт Роскачества Олеся Буняева.

С чем нельзя смешивать вино
© РИА "ФедералПресс"

По словам специалиста, вино нельзя смешивать с другим алкоголем, поскольку это усиливает процесс интоксикации организма, что по сути считается отравлением. Не стоит добавлять в вино газированные напитки и соки. В них содержатся углекислый газ и сахар, которые помогают алкоголю быстрее всасываться, отметила Буняева.

Пить воду после глотка вина можно, это откладывает всасывание алкоголя, а вот разбавлять напиток водой или кидать в бокал лед не следует.

«Это изменит и даже ухудшит восприятие и вкус напитка. Есть мнение, что даже малое количество воды усиливает недостатки плохого вина», – подметили в Роскачестве.

Если же вино слишком сладкое или крепкое, то немного воды ему не повредит, приводит заключение эксперта РИА Новости.

Ранее нарколог перечислил недуги, которыми рискуют заболеть любители пива. Об этом информировал «ФедералПресс».

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