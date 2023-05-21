С чем нельзя смешивать вино

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Интоксикация организма усиливается при смешивание вина с некоторыми напитками, а определенные добавки ухудшают его вкусовые качества. Об этом предупредила эксперт Роскачества Олеся Буняева.

По словам специалиста, вино нельзя смешивать с другим алкоголем, поскольку это усиливает процесс интоксикации организма, что по сути считается отравлением. Не стоит добавлять в вино газированные напитки и соки. В них содержатся углекислый газ и сахар, которые помогают алкоголю быстрее всасываться, отметила Буняева.

Пить воду после глотка вина можно, это откладывает всасывание алкоголя, а вот разбавлять напиток водой или кидать в бокал лед не следует.

«Это изменит и даже ухудшит восприятие и вкус напитка. Есть мнение, что даже малое количество воды усиливает недостатки плохого вина», – подметили в Роскачестве.

Если же вино слишком сладкое или крепкое, то немного воды ему не повредит, приводит заключение эксперта РИА Новости.