С чем нельзя смешивать вино
МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Интоксикация организма усиливается при смешивание вина с некоторыми напитками, а определенные добавки ухудшают его вкусовые качества. Об этом предупредила эксперт Роскачества Олеся Буняева.
По словам специалиста, вино нельзя смешивать с другим алкоголем, поскольку это усиливает процесс интоксикации организма, что по сути считается отравлением. Не стоит добавлять в вино газированные напитки и соки. В них содержатся углекислый газ и сахар, которые помогают алкоголю быстрее всасываться, отметила Буняева.
Пить воду после глотка вина можно, это откладывает всасывание алкоголя, а вот разбавлять напиток водой или кидать в бокал лед не следует.
«Это изменит и даже ухудшит восприятие и вкус напитка. Есть мнение, что даже малое количество воды усиливает недостатки плохого вина», – подметили в Роскачестве.
Если же вино слишком сладкое или крепкое, то немного воды ему не повредит, приводит заключение эксперта РИА Новости.
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