Упражнения для короткой тренировки на улице

Фитнес-эксперт Александр Калагур посоветовал три упражнения для короткой интенсивной тренировки на улице. Его слова передает «Чемпионат».

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Калагур рекомендовал бег на месте с высоким подниманием бедра, упрощенный берпи и джампинг джек. Каждое выполняется в четыре круга по 40 секунд с перерывом в 20 секунд. Отдых между разными упражнениями составляет одну минуту.

Начать тренер предлагает с бега на месте. Затем Калагур посоветовал делать упрощенный берпи. Исходное положение — в глубоком приседе, руки поставить на пол перед собой на ширине плеч, ноги расположить чуть шире. Далее нужно прыжком перейти в упор лежа, потом вернуться в исходное положение, затем встать, после чего вновь сесть и начать заново.

Заключительное упражнение этой интервальной тренировки — джампинг джек. Выполняется оно следующим образом: нужно одновременно в прыжке расставлять ноги на ширину бедер и делать руками хлопок над головой, а затем возвращаться в исходное положение.