Иммунолог раскрыл порядок действий при укусе пчелы

Доктор медицинских наук Елена Малышева, а также ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, в программе «Жить здорово!» раскрыли порядок действий при укусе пчелы. Специалисты рекомендовали в первые минуты прикладывать лед к месту укуса насекомого. Выпуск доступен на сайте «Первого телеканала».

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В случае, если при укусе пчелы на коже осталось жало, его нужно вытащить так, чтобы не выдавить яд насекомого, иначе в организм попадет еще больше токсина, объяснил врач. По его словам, для этого нужно ухватиться за само жало, а не за мешочек с ядом. Чтобы вытащить жало, нужно сдвинуть его вбок — для этого необходимо, к примеру, ногтем поскрести вдоль жала по направлению вбок от места укуса.

«А если пчела еще на коже, ее нужно вытащить вместе с жалом, для этого нужно схватиться прямо за нее», — отметил Продеус.

Продеус рассказал, что в организм жертвы пчела вводит апитоксин, из-за чего укус этого насекомого и опасен.

«Люди с повышенной аллергической реакцией могут получить анафилактический шок», — предупредил иммунолог.

Малышева добавила, что отек от укуса пчелы может развиваться с огромной скоростью.

Малышева рекомендовала аллергикам всегда носить с собой адреналиновый шприц, чтобы иметь возможность спастись от обострения аллергической реакции.

«Когда у человека появилась аллергическая реакция от укуса, нужно использовать антигистаминные и гормональные препараты, а место укуса покрывать гормональной мазью, так как это снимает воспаление», — добавил Продеус.

«Если вы находитесь на даче или на природе, очень неплохо помогает в первые минуты после укуса просто приложить лед к месту укуса», — отметил иммунолог.