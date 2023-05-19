Чем опасен дефицит белка в рационе пожилых

"Есть данные, показывающие, что злоупотребление животным белком во вторую половину жизни ускоряет процессы старения. Поэтому пожилым лучше увеличить долю растительного белка в питании, особенно из бобовых. Желательно, чтобы у пожилого человека каждый день была порция каких-нибудь бобовых. Фасоль, например, или горох. В крупах тоже есть растительный белок", – перечисляет диетолог.