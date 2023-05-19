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Чем опасен дефицит белка в рационе пожилых

Недостаточное поступление белка с пищей может привести к потере мышечной массы и снижению иммунитета пожилого человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Чем опасен дефицит белка в рационе пожилых
© unsplash.com

"Один из механизмов старения – саркопения, то есть потеря мышечной массы. Это весьма опасное возрастное осложнение, которое гораздо быстрее приводит людей к смерти. Одной из причин развития саркопении является дефицит белка в пище", – отметил эксперт.

Пожилым людям рекомендуется отдавать предпочтение не животному, а растительному белку.

"Есть данные, показывающие, что злоупотребление животным белком во вторую половину жизни ускоряет процессы старения. Поэтому пожилым лучше увеличить долю растительного белка в питании, особенно из бобовых. Желательно, чтобы у пожилого человека каждый день была порция каких-нибудь бобовых. Фасоль, например, или горох. В крупах тоже есть растительный белок", – перечисляет диетолог.

Вместе с тем мясо стоит есть не более одной-двух порций в неделю.

"Допускается рыба, где-то три-четыре порции в неделю, особенно если она жирная морская. Птицу тоже можно две-три порции в неделю", – посоветовал Гинзбург.

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