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Дерматолог посоветовала не удалять родинки самостоятельно

Дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что некоторые негативные воздействия могут способствовать перерождению родинки в меланому и другие виды рака кожи.

Дерматолог посоветовала не удалять родинки самостоятельно
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В первую очередь речь идёт о солнечных лучах. Доказано, что УФ-излучение крайне опасно для кожи, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Врач посоветовала, находясь под солнцем, каждые два-три часа наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.

Антонова предупредила об опасности травмирования новообразований. По её словам, их ни в коем случае нельзя пытаться удалять самостоятельно, в том числе с помощью народных методов, например, чистотелом.

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