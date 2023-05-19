Дерматолог посоветовала не удалять родинки самостоятельно
Дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что некоторые негативные воздействия могут способствовать перерождению родинки в меланому и другие виды рака кожи.
В первую очередь речь идёт о солнечных лучах. Доказано, что УФ-излучение крайне опасно для кожи, сообщила она в беседе с «Москвой 24».
Врач посоветовала, находясь под солнцем, каждые два-три часа наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.
Антонова предупредила об опасности травмирования новообразований. По её словам, их ни в коем случае нельзя пытаться удалять самостоятельно, в том числе с помощью народных методов, например, чистотелом.