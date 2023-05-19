Дерматолог посоветовала не удалять родинки самостоятельно

Дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что некоторые негативные воздействия могут способствовать перерождению родинки в меланому и другие виды рака кожи.

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В первую очередь речь идёт о солнечных лучах. Доказано, что УФ-излучение крайне опасно для кожи, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Врач посоветовала, находясь под солнцем, каждые два-три часа наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.