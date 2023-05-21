Кардиолог рассказал, каких продуктов нужно избегать при высоком давлении

Профессор Джеральд Карр-Уайт, консультант-кардиолог в больнице «Лондон Бридж» в Лондоне, поговорил с изданием Express.co.uk о пище, которую не стоит употреблять людям, страдающим от высокого давления.

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По словам врача Джеральда Карр-Уайта, людям с повышенным давлением нужно избегать завтраков, содержащих много соли. В том числе мяса с высокой степенью переработки: бекона, колбас. Связано это с тем, что соль - один из факторов, способствующих повышению кровяного давления.

Если говорить об ужине, то к увеличению показателей кровяного давления может привести пицца, рыба с жареным картофелем, готовые блюда. В них тоже содержится большое количество соли.

У многих людей при этом при высоком давлении не бывает никаких симптомов, но это может повысить риск столкнуться с инсультом, сердечным приступом.