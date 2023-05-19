Зачем человеку нужны в зубах нервы

Многие знакомы с процедурой удаления нерва из зуба, которая, если проводить ее без анестезии, является крайне неприятной и болезненной. Однако не всегда понятно, зачем зубу нужен нерв, и часто кажется, что его присутствие только увеличивает боль при лечении. На самом деле нервы, находящиеся внутри зуба, выполняют множество важных функций, о которых рассказала врач стоматолог-терапевт Кристина Маслова, ссылаясь на aif.ru.

© FBM.ru

Нерв, также известный как сосудисто-нервный пучок, находится в зубе не случайно. Он формируется вместе с развитием зубов и одна из его функций заключается в контроле этого процесса и стимулировании роста зуба.

Вторая важная функция нерва в зубе – питательная или трофическая. За счет кровотока в зуб поступают необходимые микроэлементы, необходимые для поддержания жизнеспособности зуба.

Нерв также выполняет сенсорную функцию. Благодаря этой функции зуб реагирует на различные раздражители, такие как холод или горячее питание, а также механическое воздействие. Если возникают неприятные ощущения, человек обращается к стоматологу для своевременного лечения.