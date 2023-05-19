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Российский врач рассказала об опасности вакуума живота для некоторых людей

Российский врач лечебной физической культуры Яна Сыроватская рассказала, для каких людей опасно упражнение "вакуум".

Врач рассказала об опасности вакуума живота
© Vse42.ru

Упражнение "вакуум" заключается в том, что человек, выдыхая весь воздух, старается как можно сильнее стянуть живот. Как пояснила Сыроватская, выполнять его необходимо на голодный желудок, выждав как минимум два – три часа после еды. Также врач сообщила, что оно может быть опасно для людей с некоторыми заболеваниями.

– Его ["вакуум" – прим.ред] нельзя делать при заболеваниях ЖКТ, включая обострения гастрита и рефлюкс, чтобы не спровоцировать спазмы и ухудшение, – перечислила врач.

Также упражнение не рекомендуется выполнять в период восстановления после операций на область живота и таза, при онкологии и инфекционных болезнях, при проблемах с легкими, сердцем и сосудами, так как "вакуум" поднимает давление. Опасным оно будет и для беременным, во время менструации, при диастезе и субсерозной миоме матки.

Если во время упражнения человек начинает испытывать боль, то врач рекомендует немедленно прекратить заниматься и обратиться к врачу, передает "Спорт-экспресс".

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