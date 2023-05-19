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Поздний ужин повышает риск диабета

Люди часто не успевают полноценно питаться в течение дня, компенсируя это поздним ужином. О том, почему на ночь есть вредно и как поздний ужин может повлиять на развитие диабета, сообщила врач-эндокринолог Елена Прокопенко.

Поздний ужин повышает риск диабета
© Вечерняя Москва

По словам специалиста, есть поздно вечером перед сном вредно, однако пропускать ужин все равно нельзя.

— Время приема пищи относительно сна и эндогенного циркадного ритма влияет на вес и здоровье. Метаболическая система организма настроена на активность и прием пищи в течение дня, на отдых и голодание ночью, — рассказала специалист.

Прокопенко отметила, что поздний ужин вызывает снижение расхода энергии, нарушение толерантности к глюкозе, изменения в суточных ритмах кортизола, гормона роста и мелатонина. Также он изменяет активность нервной системы ночью, влияя на чувствительность к инсулину.

Кроме того, поздний ужин приводит к изменениям давления, температуры тела, показателей воспаления и белков плазмы, микробиоты кишечника, кожи, влагалища, добавила эндокринолог.

При этом в утреннее время толерантность к глюкозе у человека значительно выше, нежели в вечернее, отметила врач. По ее словам, даже однократный поздний прием пищи и пропуск завтрака увеличивают уровень сахара в крови после еды.

Прокопенко предупредила, что прием пищи после 20 часов может увеличить риск ожирения.

— Исследование, проведенное среди взрослых людей среднего возраста, показало, что у тех, кто поздно ест, индекс массы тела, процент жировой массы и окружность талии значительно выше, чем у тех, кто ест рано, — рассказала врач «Известиям».

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