8 вредящих тренировкам привычек

Фитнес-эксперт Джаред Ноббе назвал восемь привычек, вредящих тренировкам. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

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Первой ошибкой, влияющей на эффективность занятий, Ноббе назвал отказ от соблюдения сбалансированной диеты. «Недоедание или неправильное питание перед тренировкой может нанести вред. Постарайтесь поесть за два-три часа до нее, а за час до этого слегка перекусите. Сосредоточьтесь на продуктах, которые легко усваиваются, включая нежирный белок, простые углеводы и варианты с низким содержанием жира», — отметил специалист. Он добавил, что важно также поддерживать водный баланс и пить до, после и во время тренировки.

Ноббе также назвал неверным отказ от составления плана тренировок и пропуск стадии восстановления. Он порекомендовал уделять, как минимум, 5-10 минут ежедневно для отдыха и растяжки.

Специалист рассказал, что пагубными также являются привычки разговаривать по телефону в тренажерном зале, поскольку это отвлекает внимание от потребностей организма, и откладывать тренировки из-за плотного графика. Он объяснил, что необязательно выделять на занятия спортом час в ежедневной рутине. Достаточно 10-минутной нагрузки или же простого перерыва на разминку в течение рабочего дня.

Кроме того, эксперт заявил, что тренировкам вредят непоследовательность и спешка, из-за которой люди часто отказывают от постановки задач при занятиях спортом. Он посоветовал ставить разумные, измеримые, достижимые, реалистичные и своевременные цели.