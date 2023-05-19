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На повышение давления могут влиять лишний вес и вредные привычки

Специалист объяснил, что причин у гипертонии полно, причём некоторых человечек может избежать, а некоторых — нет, они не в его власти.

На повышение давления могут влиять лишний вес и вредные привычки
© Секрет Фирмы

Например, за своим здоровьем можно следить, уворачиваясь от лишнего веса, малоподвижного образа жизни и вредных привычек вроде курения и алкоголя.

Среди причин, вызывающих повышенное давление, есть ещё и такие, с которыми не поборешься, например с наследственностью. Об этом «МК в Томске » рассказал заведующий отделением кардиологии Томской областной клинической больницы Сергей Антипов.

По его словам, если кто-то из членов семьи страдал гипертонией, то риск возникновения её у последующих поколений — значительно выше. К тому же повышать артериальное давление может и эмоциональный стресс. По возможности нужно избегать нервотрёпки, хоть и понятно, что это зачастую от нас совершенно не зависит.

Гипертонию нужно лечить с врачом, он пропишет гипотензивные препараты, которые нужно будет принимать регулярно и без пропусков. Их большое множество, поэтому подходящие точно найдут. Но как понять, нужно к врачу или нет?

Хорошо бы постоянно мерить давление, но мало кто это делает. Поэтому заподозрить гипертонию можно по частым симптомам вроде головной боли (причём в затылке), головокружения и мушек перед глазами.

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