Техника выполнения эффективного упражнения от отеков

«Многие сталкиваются с такой проблемой, как отеки, особенно по утрам, и лимфодренажные прыжки могут стать подспорьем в борьбе с неприятными симптомами», — заявила она и раскрыла правильную технику их выполнения.

Сауткина объяснила, что нужно, сжав челюсти, подняться на носки так, чтобы пятки оказались в сантиметре от пола, а затем резко опуститься. Она отметила, что при движении вниз должен происходить небольшой удар, как при ходьбе. Выполнять прыжки нужно не чаще одного раза в секунду. Упражнения выполняется в два подхода по 30 раз с перерывом в пять-десять секунд.