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7 привычек, которые разрушат ваши суставы с возрастом

При старении в теле человека происходят определённые изменения. Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что изнашивание суставов в дальнейшем может привести к остеоартриту. Усугубить ситуацию с суставами при старении могут и определённые привычки.

7 привычек, которые разрушат ваши суставы с возрастом
© unsplash.com

Персональный тренер Рэйчел Макферсон поделилась несколькими привычками, которые негативно скажутся на состоянии ваших суставов со временем.

Сидячий образ жизни. Из-за этого может возникнуть скованность и слабость в суставах. По этой причине важно вставать и двигаться каждый час или около того.

Употребление недостаточного количества воды. По данным Orthopedic Associates, из-за обезвоживания может появиться боль в суставах. Но решить эту проблему можно, если пить каждый день достаточно воды.

Плохая осанка во время работы. Плохая осанка во время сидения за столом способна привести к излишней нагрузке на суставы шеи, плеч, спины.

Отказ от силовых тренировок. Согласно данным Национального института старения, такие тренировки помогут нарастить мышечную массу и силы. Они также поддерживают здоровье костей и суставов, снижают риск травм. В идеале нужно выполнять силовые упражнения хотя бы два-три раза в неделю.

Лишний вес. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на суставы и заставляет их быстрее изнашиваться. Помочь в этом могут физические упражнения и сбалансированная диета.

Игнорирование разминки. В результате вы можете столкнуться с травмами, болью, скованностью, болезненностью суставов.

Носить предметы только с одной стороны тела. Это может привести к мышечному дисбалансу и к нагрузке на суставы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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