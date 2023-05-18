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Названо лучше занятие при болезнях легких

При болезнях легких и бронхов эффективной терапией станет скандинавская ходьба. Об этом рассказала врач-пульмонолог Дарья Егорова.

Названо лучше занятие при болезнях легких
© Мир24

Специалист объяснила пользу скандинавской ходьбы при названных заболеваниях тем, что при таком виде физической активности действуют мышцы верхнего плечевого пояса, участвующие в дыхании.

«Только недостаточно просто шагать с палками в руках. Есть определенные методики – их надо изучить, делать все «по науке», – добавила Егорова.

По словам врача, скандинавская ходьба также поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и повышения артериального давления, пишет АГН «Москва».

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