Названо лучше занятие при болезнях легких
При болезнях легких и бронхов эффективной терапией станет скандинавская ходьба. Об этом рассказала врач-пульмонолог Дарья Егорова.
Специалист объяснила пользу скандинавской ходьбы при названных заболеваниях тем, что при таком виде физической активности действуют мышцы верхнего плечевого пояса, участвующие в дыхании.
«Только недостаточно просто шагать с палками в руках. Есть определенные методики – их надо изучить, делать все «по науке», – добавила Егорова.
По словам врача, скандинавская ходьба также поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и повышения артериального давления, пишет АГН «Москва».