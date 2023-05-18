Чем опасны длительные поездки на работу

Шведские ученые выяснили, что сотрудники, которые тратят на дорогу до работы более пяти часов в неделю, подвержены ожирению и бессоннице. Причиной этого является стресс и отсутствие времени на физические упражнения. MIR24.TV выяснил, сколько времени можно ездить до работы без вреда для здоровья, чем можно компенсировать длинную дорогу, а также почему полезнее работать на «удаленке».

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«В городах, где проблемы с дорогой, уже почти не берут соискателей, которые живут далеко от места работы. Самое оптимальное время до работы – не больше 30 минут», – комментирует психолог Екатерина Оленченко.

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Однако не всегда долгая дорога вредит здоровью. Например, если для специалиста в радость отделять домашнюю жизнь от рабочей, то поездка будет рассматриваться, как позитивный ритуал, объясняет психолог Анна Павлова.

«Если человеку необходимо провести время с собой, почитать книгу, послушать любимую музыку, взять кофе по пути, настроиться на утренние встречи и дела, то долгая дорога, наоборот, будет снижать тревожность. Психологические исследования говорят, что человек спрессует не от поездки или формата работы, а от отсутствия выбора. Ограничение свободы, принуждение к определенным правилам и неспособности их изменить имеют большее влияние на состояние защищенности, активности, мотивации», – объясняет специалист.

«Удаленка» дает много опций по организации собственного пространства, времени, характера коммуникаций. При этом многие работники отмечают, что на дистанционном формате они перерабатывают, так как исчезают одобряемые социальные границы прекращения работы.

«Удаленный формат работы подходит более сознательным сотрудникам с высоким уровнем самоорганизации. И совсем не подходит людям, рабочий день которых зависит и регулируется другими. Потеряв эти внешние настройки, они могут потерять и какие-то внутренние опоры», – отмечает Павлова.

Трудно полностью устранить вредные последствия поездок на работу, есть способы их компенсировать, говорит врач-терапевт и нутрициолог Coral Club Елена Мановская. Например, включение упражнений в повседневную жизнь, таких как ходьба или езда на велосипеде, отмечает специалист.