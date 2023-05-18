Как избавиться от изжоги

Изжога может возникать из-за вредных пищевых привычек или нарушения работы органов ЖКТ. Как избавиться от неприятного чувства, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Чтобы избежать изжоги, специалист советует уменьшить порции еды. Из-за переедания давление в желудке становится слишком сильным, и кольцевой мышце становится сложнее удерживать пищу.
«Хороший способ избежать этого – учиться распознавать признаки насыщения и отличать физиологическую потребность в пище от еды ради удовольствия», – отметила врач.
Также Кашух отметила, что после приема пищи важно правильно отдыхать. Если сразу после еды приступить к физическим нагрузкам или, наоборот, резко лечь, неприятные ощущения могут усилиться. Лучше всего после обеда выйти на медленную прогулку.
Еще одна распространенная причина изжоги – чрезмерное употребление слишком жирной, острой и тяжелой пищи, а также алкогольных напитков. В таком случае необходимо пересмотреть рацион, сообщают «Известия».