Как избавиться от изжоги

Изжога может возникать из-за вредных пищевых привычек или нарушения работы органов ЖКТ. Как избавиться от неприятного чувства, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Чтобы избежать изжоги, специалист советует уменьшить порции еды. Из-за переедания давление в желудке становится слишком сильным, и кольцевой мышце становится сложнее удерживать пищу.

«Хороший способ избежать этого – учиться распознавать признаки насыщения и отличать физиологическую потребность в пище от еды ради удовольствия», – отметила врач.

Также Кашух отметила, что после приема пищи важно правильно отдыхать. Если сразу после еды приступить к физическим нагрузкам или, наоборот, резко лечь, неприятные ощущения могут усилиться. Лучше всего после обеда выйти на медленную прогулку.