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Невролог рассказал о пользе гипоксических тренировок

Врач назвал гипоксические тренировки единственным геропротектором с доказанной эффективностью.

Невролог рассказал о пользе гипоксических тренировок
© runews24.ru

Гипоксические тренировки помогают бороться со старением организма. Такое заявление сделал врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Новоселов. Более того, специалист назвал такое воздействие на организм единственным геропротектором, доказавшим свою эффективность.

По словам невролога, гипоксические тренировки, если их проводить длительное время, меняют активность генов в организме, и он привыкает к кислородному голоданию.

Если человек с молодости проходит гипоксические тренировки, в старости его организм легче перенесет нарушения, связанные с гипоксией. В частности, нехваткой молекул, играющих основную роль в обмене энергии в клетках живых организмов, и отвечающих за кислородный гомеостаз, объяснил невролог.

В результате замедляется процесс диффузных возрастных изменений стенок артерий, которые называются артериосклерозом.

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