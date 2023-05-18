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Перечислены распространенные причины храпа у человека

Исследования демонстрируют, что примерно 10% населения планеты Земля обладает проблемой, которая связана с наличием храпа. Эксперты поведали о главных причинах, вызывающих храп, передаёт портал «ИноСМИ».

Перечислены распространенные причины храпа у человека
© FBM.ru

Одной из самых распространённых причин храпа является заложенность носа, которая вызвана аллергией или простудой. Медикаменты помогут снять отёк, что поможет избавиться от храпа.

Эксперты отмечают нестандартную форму нёба ещё одной причиной храпа. Мягкое и толстое небо не даёт правильно дышать во сне, что и провоцирует храп, а также может стать причиной апноэ.

Ожирение – ещё одна из частых причин последующего развития храпа. По словам специалистов, правильное питание и спорт могут уменьшить риск храпа и помочь в борьбе с ним. Лишний вес затрудняет дыхание в период сна, что и заставляет людей храпеть.

Помимо того, в список причин эксперты относят спиртное и позу во время сна. Алкоголь может провоцировать храп даже у тех, кто раньше не храпел, а поза во сне способна блокировать поток воздуха и вызывать неприятные звуки.

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