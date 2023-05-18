8 правил сохранения артериального давления в норме

Как сохранить артериальное давление в норме, рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского кардиологического диспансера Дмитрий Дупляков.

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Он пояснил, что кровяное или артериальное давление - это давление крови на стенки сосудов. Оно определяется объемом крови, который выталкивает сердце за единицу времени и силой ответного сопротивления сосудов.

Медик подчеркнул, что давление находится в норме в том случае, если сердце справляется со своей насосной функцией, а сосуды остаются эластичными и прочными.

Зачастую показатели кровяного давления на протяжении жизни меняются из-за возраста. Однако на это может повлиять и переезд в другой регион. Кроме того, с возрастом стенки сосудов становятся менее эластичными, а внутри их пространство уменьшается. И вскоре кровь сильнее растягивает стенки сосудов, так как сопротивление слабеет.

Кардиолог рекомендует измерять давление стоя или лёжа, манометр должен быть на уровне сердца человека, а манжетка - приблизительно на 2 см выше локтевого сгиба. Тогда показатели будут точными.