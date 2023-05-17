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Травматолог Керимов: Для поддержания здоровья необходимо каждый день ходить пешком более получаса

Врач-ортопед Уллубий Керимов заявил, что ежедневная пешая ходьба является одним из самых доступных способов поддержания здоровья.

Врач объяснил, сколько нужно ходить пешком каждый день
© runews24.ru

Однако среди людей, придерживающихся здорового образа жизни, существует убеждение о том, что в день необходимо проходить десять тысяч шагов.

Травматолог считает данное заявление заблуждением, так как, по его мнению, такие интервалы могут осилить далеко не все - например, люди, страдающие ожирением, или находящиеся в возрасте.

Оптимальным вариантом эксперт считает ходьбу в течение 30 минут и выше. Он подчеркнул, что во время прогулки должна появляться лёгкая испарина на лбу.  Подобное упражнение помогает держать в тонусе сердечно-сосудистую систему и органы дыхания.

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