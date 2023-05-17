Врач объяснил, сколько нужно ходить пешком каждый день

Травматолог Керимов: Для поддержания здоровья необходимо каждый день ходить пешком более получаса
Врач-ортопед Уллубий Керимов заявил, что ежедневная пешая ходьба является одним из самых доступных способов поддержания здоровья.
Однако среди людей, придерживающихся здорового образа жизни, существует убеждение о том, что в день необходимо проходить десять тысяч шагов.
Травматолог считает данное заявление заблуждением, так как, по его мнению, такие интервалы могут осилить далеко не все - например, люди, страдающие ожирением, или находящиеся в возрасте.
Оптимальным вариантом эксперт считает ходьбу в течение 30 минут и выше. Он подчеркнул, что во время прогулки должна появляться лёгкая испарина на лбу. Подобное упражнение помогает держать в тонусе сердечно-сосудистую систему и органы дыхания.