Мужчины за 40 пожаловались на свои главные проблемы

Мужчины старше 40 лет с форума Reddit пожаловались на то, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Главные проблемы этого возраста они перечислили в разделе AskReddit.

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Многие признались, что главными проблемами с возрастом становятся свидания, сексуальная и романтическая жизнь.

Немало пользователей рассказывают про плохое здоровье и грустят, что врачи воспринимают их трудности как должное.

Другие мужчины признаются, что признаки старения вызывают у них подавленность.