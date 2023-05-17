Мужчины за 40 пожаловались на свои главные проблемы

Мужчины за 40 пожаловались на главные проблемы своего возраста
Мужчины старше 40 лет с форума Reddit пожаловались на то, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Главные проблемы этого возраста они перечислили в разделе AskReddit.
Многие признались, что главными проблемами с возрастом становятся свидания, сексуальная и романтическая жизнь.
Немало пользователей рассказывают про плохое здоровье и грустят, что врачи воспринимают их трудности как должное.
Другие мужчины признаются, что признаки старения вызывают у них подавленность.
Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили, какими смешными фразами собственного сочинения пользуются при подкатах к девушкам. Многие предложили во время флирта смешить женщин непристойными шутками на грани, намекающими на сексуальные отношения.