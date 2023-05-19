Врач объяснил, болит ли голова при повышенном давлении

Нормальное давление у всех одно и то же — 120 на 80 миллиметров ртутного столба, такое давление должно быть у человека, у которого нет гипертонии, и у гипертоников на медикаментозном лечении, — Герман Гандельман, врач-кардиолог, кардиохирург.