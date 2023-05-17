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Отслеживание времени при попытке заснуть усугубляет бессонницу

Ученые рассказали, чего не стоит делать, пытаясь заснуть.

Отслеживание времени при попытке заснуть усугубляет бессонницу
© unsplash.com

Постоянное отслеживание времени при бессоннице может мешать заснуть. Такое заявление сделали ученые из Университета Индианы в США.

Как говорится в The Primary Care Companion for CNS Disorders, бессонница негативно отражается на здоровье в целом и становится причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии.

В попытках понять, что становится причиной расстройства сна, а также выяснить, как справляться с бессонницей, ученые провели исследование с участием 5 тыс пациентов, которые рассказали о своих привычках, связанных со сном.

Как оказалось, стресс, вызванный оценкой продолжительности сна, мешает людям быстрее заснуть. Поэтому люди используют снотворные, что также не помогает им в борьбе с бессонницей.

По словам ученых, простое поведенческое вмешательство, например, отказ от проверки времени, помогает облегчить бессонницу.

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