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Врач развеял распространенный миф о кофе

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял популярный миф о кофе. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал полезным употребление этого напитка натощак вопреки распространенному мнению о вреде данной привычки. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач развеял распространенный миф о кофе
© Unsplash

Специалист опроверг утверждение о том, что пить кофе натощак вредно для здоровья.

«Для многих людей вообще чашка кофе натощак — это прекрасный способ освободить желчный пузырь от застоявшейся желчи», — пояснил Агапкин.

Медик также отметил, что употребление кофе на голодный желудок помогает людям с запорами стимулировать моторику желчно-кишечного тракта. Врач объяснил, что таким образом употребление этого напитка натощак, наоборот, для многих людей полезно.

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