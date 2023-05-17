Врач развеял распространенный миф о кофе

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял популярный миф о кофе. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал полезным употребление этого напитка натощак вопреки распространенному мнению о вреде данной привычки. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист опроверг утверждение о том, что пить кофе натощак вредно для здоровья.

«Для многих людей вообще чашка кофе натощак — это прекрасный способ освободить желчный пузырь от застоявшейся желчи», — пояснил Агапкин.