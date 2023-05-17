Названа главная опасность пивного алкоголизма

Пиво настолько глубоко проникло в культуру, что многие не замечают, как из ритуалов формируется полноценная алкогольная зависимость.

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О ее опасности «Ленте.ру» рассказал главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

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«Стоит в начале обозначить, что такого термина, как "пивной алкоголизм" в науке не существует. Это бытовое название, которое сформировалось в связи с общественными установками и отношением к этому напитку, — подчеркнул нарколог. — Стоит отметить, что общество относится к употреблению пивных напитков спокойнее, чем к другим видам алкоголя. Широкая реклама, отношение к пиву, как к слабоалкогольному напитку, легкодоступность, отсутствие общественного порицания – именно это и формирует пивной алкоголизм».

Петров отметил, что сегодня у многих людей стирается грань между развитием классического алкоголизма и «расслаблением» именно потому что пиво проникло глубоко в культуру. Сильно распространены ритуалы употребления пива: за просмотром футбола, для расслабления после работы, на встрече с друзьями в баре и так далее.

Формирование зависимости

По словам нарколога, зависимость от пива формируется так же, как и от других алкогольных напитков. Все начинается с психологической зависимости, которая развивается постепенно и требует повышения дозы. Если человек начинал с одной-двух бутылок по выходным для расслабления, то спустя короткий промежуток времени ему уже будет необходима как минимум одна бутылка в день.

«Даже если человек считает, что он пьет эту одну бутылку после работы для расслабления, то можно попробовать на одну неделю полностью исключить употребление пива, — предложил Петров. — Вы сразу увидите, как человек становится более раздражительным, рассеянным, он будет в плохом настроении. Именно это свидетельствует о том, что зависимость начала развиваться и перетекает во вторую стадию».

Врач подчеркнул, что люди, имеющие зависимость, не останавливаются на одной бутылке в день. Как правило, небольшая дозировка быстро перерастает в среднем в четыре бутылки, что в перерасчете на крепкий алкоголь — около 300 граммов крепкого напитка.

Следующим этапом после психологической зависимости является физическая зависимость от пива. На этом этапе, как объяснил Петров, кто-то переходит на более крепкие напитки, кто-то увеличивает дозу пивных напитков. В любом случае, зависимость формируется стремительно.

Опасность пивного алкоголизма

Злоупотребление пивом, как подчеркнул нарколог, не менее опасно, чем злоупотребление другими алкогольными напитками. Оно не только приводит ко всем тем же негативным последствиям, но также предполагает ряд других, не менее опасных.

«Пиво меняет гормональный фон, как у мужчин, так и у женщин. У мужчин снижается выработка тестостерона, отсюда появляются пивные животы. А у женщин мы видим увеличение волосяного покрова по мужскому типу, гирсутизм. Также пиво является высококалорийным напитком и помимо всех последствий, оно приводит к ожирению», — предупредил Петров.