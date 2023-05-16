С какого возраста девушке стоит регулярно посещать маммолога и почему

Всем давно известно, что после определенного возраста женщинам особенно важно ежегодно проходить обследования для исключения развития рака молочной железы.

© Unsplash

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, важно ли обследоваться и при этом посещать врача маммолога девушкам более раннего возраста, и в каком случае это необходимо.

Видео дня

Посещение маммолога важно только тогда, когда возникают проблемы с молочной железой. Безусловно, посещать этого врача на фоне полного здоровья не нужно, а вот проводить скрининг заболеваний молочной железы регулярно – необходимо. Основная проблема, к которой могут привести заболевания молочной железы – онкология – рак молочной железы. Надо сказать, что этот вид рака имеет тенденцию к омоложению, и на сегодняшний момент отмечается рост заболеваемости у женщин в возрасте от 14 до 45 лет.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Также важно отметить, как утверждает специалист, что существует огромное множество факторов, повышающих риск развития рака молочной железы. К ним относится и возраст, поэтому мы говорим о том, что под особым вниманием необходимо находиться всем женщинам старше 40 лет. Обращать внимание на состояние молочной железы при этом важно всем девушкам, как правило, после 14 лет. Эта цифра обусловлена тем, что примерно в этом возрасте начинается менструальный цикл.

По словам врача, здесь есть очень четкие факторы, которые повышают риск развития онкологии, – это возрастные особенности, генетические факторы, репродуктивные факторы, гормональные и обменные факторы, а также факторы внешней среды и образа жизни.

Если мы говорим о маммологическом скрининге, – это в первую очередь самодиагностика, ультразвуковое исследование молочных желез и маммография. При соблюдении таких комплексных диагностических методик, человек сможет максимально на раннем этапе выявить какие-то изменения, и в этом случае уже обратиться к врачу маммологу.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог