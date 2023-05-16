Врач рассказала, когда выпивать последнюю чашку кофе
Некоторые любят пить кофе не только утром, но и вечером, а другие считают, что это вредно и помешает уснуть. Кто прав?
"Кофе, выпитый невовремя, повышает тревожность и снижает качество сна", - пишет aif.ru со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову.
По ее мнению, самое позднее время, когда стоит выпить кофе, - 6 часов до сна. И даже если ночью приходится работать, употреблять бодрящий напиток в это время не стоит. Это чревато нарушениями здоровья, в частности, ведет к развитию проблем с сердцем и сосудами, диабета и хронического стресса. Ну а это, в свою очередь, становится причиной преждевременного старения и более быстрого изнашивания организма.
По словам Ирины Мансуровой, оптимальным временем для чашечки кофе можно назвать 10-12 часов в первой половине дня и послеобеденный период до 17 часов. Рано утром главное правило - отказаться от кофе натощак. И в любом случае лучше не пить в день больше трех чашек.