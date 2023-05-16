Врач рассказала, когда выпивать последнюю чашку кофе

Некоторые любят пить кофе не только утром, но и вечером, а другие считают, что это вредно и помешает уснуть. Кто прав?

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"Кофе, выпитый невовремя, повышает тревожность и снижает качество сна", - пишет aif.ru со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову.

По ее мнению, самое позднее время, когда стоит выпить кофе, - 6 часов до сна. И даже если ночью приходится работать, употреблять бодрящий напиток в это время не стоит. Это чревато нарушениями здоровья, в частности, ведет к развитию проблем с сердцем и сосудами, диабета и хронического стресса. Ну а это, в свою очередь, становится причиной преждевременного старения и более быстрого изнашивания организма.