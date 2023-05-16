Врач предупредила об опасности ношения обуви на голую ногу

Ношение обуви на голую ногу может привести к повреждению кожи и рискам заражения грибковой или бактериальной инфекцией, рассказала врач-дерматолог Ольга Саперова, сообщает РИАМО.
«Нужно иметь в виду, что это может привести к повреждению кожи на ступнях и пальцах ног, а также увеличить риск заражения грибковой или бактериальной инфекцией», – отметила Саперова.
Специалист добавила, что запотевание ног в обуви также может грозить появлением мозолей, вросших ногтей и неприятного запаха.
Для профилактики заболеваний кожи стоп Саперова советует носить обувь, которая хорошо вентилируется и соответствует размеру ноги, минимизировать ношение обуви на голую ногу, использовать дезодоранты и антисептики, а также избегать ходьбы босиком в общественных местах.