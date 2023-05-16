$79.10+1.9086.09+1.84

Дерматолог предупредила об опасности ношения обуви на голую ногу

Ношение обуви на голую ногу может привести к повреждению кожи и рискам заражения грибковой или бактериальной инфекцией, рассказала врач-дерматолог Ольга Саперова, сообщает РИАМО.

Врач предупредила об опасности ношения обуви на голую ногу
© unsplash.com

«Нужно иметь в виду, что это может привести к повреждению кожи на ступнях и пальцах ног, а также увеличить риск заражения грибковой или бактериальной инфекцией», – отметила Саперова.

Специалист добавила, что запотевание ног в обуви также может грозить появлением мозолей, вросших ногтей и неприятного запаха.

Для профилактики заболеваний кожи стоп Саперова советует носить обувь, которая хорошо вентилируется и соответствует размеру ноги, минимизировать ношение обуви на голую ногу, использовать дезодоранты и антисептики, а также избегать ходьбы босиком в общественных местах.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий