Назван способ снизить риск развития остеопороза в старости

Спорт, как и любая физическая активность, поможет людям старше 50 лет снизить риск развития остеопороза, рассказала инструктор ЛФК, йоготерапевт Наталья Сырчина. Этот и другие способы избежать развития опасных болезней в старости она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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При грамотных тренировках можно предотвратить развитие остеопороза, повысить выносливость, улучшить координацию и исключить падения зимой, уверяет она.

Сырчина предостерегла от сильной нагрузки в начале тренировок. Стоит заниматься регулярно и увеличивать интенсивность постепенно.

По ее словам, людям зрелого возраста подходят занятия йогой, так как во время них можно выполнять дыхательные упражнения. Они мягко, но эффективно омолаживают и оздоравливают организм.