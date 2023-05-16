Диетолог рассказала, что сидячий образ жизни опасен для ЖКТ

Малоподвижный образ жизни негативно отражается на работе всех систем и внутренних органов, в том числе может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала диетолог Елена Тихомирова.

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Эксперт пояснила, что когда человек мало двигается, работа кишечника замедляется. Чем более человек физически активен — ходит пешком, занимается в спортзале, тем активнее перистальтика ЖКТ.

Если человек мало двигается в течение дня, он может столкнуться с запорами, плохим кровоснабжением, ухудшением работы поджелудочной железы. Кроме того, можно столкнуться с метеоризмом, проблемой вздутия живота. Также часто нарушается нормальная микрофлора кишечника, передает Life.ru.