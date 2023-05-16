Врач рассказал о рисках проживания в домах у автомагистралей

Города активно застраиваются – новостройки появляются повсюду, в том числе, мостятся совсем рядом с автомагистралями. Жить рядом с автодорогой может быть не слишком комфортно из-за шума, например – но ещё важнее, что жить в таких домах может быть опасно для здоровья.

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Об этом рассказал Иван Ромасов, врач-терапевт «Инвитро». Специалист указал, что есть чёткие нормы, которые определяют, какой санитарный разрыв должен быть между автомобильной дорогой и жилым домом. Там есть много нюансов, учитывающих «статус» трассы, ширину улиц, количество этажей в доме. Например, от частного дома до дороги должно быть не менее 5 метров; от угла многоэтажного дома до дороги – не менее 8 метров, если этажей не более 10 и 10 метров, если в здании свыше 10 этажей.

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Исследование, сделанное учёными Королевского колледжа Лондона в 2019 году, подтвердило – у детей, проживающих рядом с оживлёнными автомобильными трассами, было выявлено замедление развития лёгких. А у взрослых, проживающих на расстоянии в пределах 50 метров от крупных трасс – на 10% выше риск развития рака лёгких.

Это объясняется рядом причин: выхлоп машин содержит большое количество углекислого газа, способного привести к уменьшению насыщения крови кислородом и сбоям в работе дыхательной системы; входящий в состав топливных насадок свинец является токсичным для дыхательной и нервной систем, ароматические углеводороды считаются сильными онкогенами и мутагенами; в состав выхлопа входят твёрдые мелкодисперсные частицы (PM-частицы), которые вместе с частицами изношенных покрышек образуют дорожную пыль – такая пыль может проникать в самые мелкие отделы дыхательной системы и осаждаться там. Это может спровоцировать такие заболевания, как хронический бронхит, обструктивная болезнь лёгких и бронхиальная астма.

Наиболее уязвимые жители домов, находящихся рядом с автомагистралями – дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Прежде всего, патологиями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и иммунной систем.

По мнению учёных, оптимально жить на пятом-седьмом этажах: плюс минус могут быть один-два этажа в зависимости от того, куда выходят окна.