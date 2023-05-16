Что делать после контакта борщевика с кожей

Если просто прикоснуться к борщевику Сосновского, то может появиться обычное раздражение, которое выглядит совершенно не смертельно, однако такое положение дел быстро изменится, если ничего не сделать.

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Дерматолог, венеролог и косметолог Наталия Жовтан рассказала «Секрету фирмы», как спасти себя от страшных ожогов.

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Специалист объяснила, что информация по борщевику будет полезна всем, потому что эта зараза молниеносно размножается семенами, выдерживает все удары судьбы, растёт крепким, так ещё и имеет ядовитое всё — и сок, и пыльцу. Простого прикосновения хватит, чтобы потом получить ожог.

К тому же борщевик легко не заметить, он не всегда бывает размером в пару метров, в него можно влезть гуляя в парке, отдыхая на природе или ковыряясь в грядках на даче. Недаром ожоги от борщевика входят в топ болезней и травм дачников.

«Наибольшему риску подвержены дети, они познают мир тактильно, и такие сочные листья и огромные зонтики непременно привлекают детское внимание. Так как детская кожа очень восприимчива и реактивна, контакт с соком или пыльцой растения может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, особенно при попадании на слизистую глаз», — предупредила дерматолог Жовтан.

Распространённость и опасность борщевика во все времена подтвердила и реабилитолог Станислава Ратуш. Она рассказала, как в 1800-х годах известный американский физиолог и невролог Сильас Митчелл получил ожог от борщевика на левой руке.

Он тогда задокументировал в письмах, что чувствует «необычайную боль, которую невозможно описать». Его ожог вызвал обширное раздражение кожи и отёк, а рукой он не мог пользоваться ещё несколько недель.

Совсем как голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая в 2009 году собирала цветы у себя на участке в Калифорнии и обожглась борщевиком. Лечиться ей пришлось у специалистов, но даже так без руки ей приходилось обходиться ещё очень долго.

Почему борщевик опасен?

При прикосновении появляется лёгкое раздражение (а может, и не лёгкое — зависит от индивидуальной непереносимости), но самое коварное — частицы борщевика, в которых полно фуранокумаринов. Это эфирные масла, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, причём совершенно неважно, какая температура за бортом — жарко или прохладно. После этого на коже появляются сильные ожоги, которые могут доходить до черноты. Они расползаются по обширной поверхности, долго заживают, а после себя оставляют рубцы и пятна.

Если пыльца попадает на слизистую глаза, то дело точно закончится повреждением зрения, а если на слизистую дыхательных путей — то проблемами с дыханием, аллергическим ринитом, слезотечением, отёком слизистой оболочки и другим.

Что делать, если коснулся борщевика?

1. Сразу же уйти в тень, а лучше всего в закрытое помещение, и дальше избегать ультрафиолета следующие 2–3 дня.

2. Сменить всю одежду, но перед этим тщательно помыться, в том числе вымыть волосы, прополоскать рот и нос.

3. Стоит принимать антигистаминные препараты вроде «Кестина», «Супрастинекса», «Зодака», а на ожог наносить «Фенистил гель», крем «Адвантан» или «Пантенол». Если уже есть пузыри, то можно делать охлаждённые антисептические повязки с хлоргексидином или фурациллином. Ещё пузыри обязательно обработать фукорцином.

Первую помощь при ожогах лучше не игнорировать, потому что она снижает риск развития осложнений на 60%. А после её оказания лучше сразу мчать в больницу, чтобы ускорить заживление.

Реабилитолог и кистевой терапевт Станислава Ратуш рассказала Секрету, что при сильном ожоге кожа может стать чёрной и даже отделиться от тела, а это точно выведет поражённый участок (а с ним и часть тела) из строя, будь это рука или нога, и всё приведёт к длительному лечению.

Ожоги от борщевика могут оставить пигментацию на коже, что может влиять на внешний вид и самооценку человека, но куда хуже рубцы. Они могут снизить способность кожи двигаться и стягиваться, а от этого напрямую зависит подвижность человека.