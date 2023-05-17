Врач рассказала, как снизить риск гипертонии

Длительная или тяжёлая артериальная гипертония при отсутствии лечения на 50 процентов повышает риск внезапной смерти. Между тем менее половины взрослых людей с таким диагнозом знают о том, что у них высокое давление или оно «скачет». О том, как определить, есть ли у вас гипертония и как снизить риск её возникновения, нам рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

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Гипертонию называют «тихим убийцей», поскольку она часто не подает тревожных сигналов и протекает бессимптомно. Поэтому так важно регулярно измерять кровяное давление.

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Артериальное давление– это давление крови на стенки сосудов, и оно зависит от многих факторов. В группе риска люди в возрасте старше 65 лет, с такими сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет или заболевания почек, а также те, чьи близкие родственники страдают гипертонией. Кроме того, развитие гипертонии зависит от работы сердца и от эластичности и тонуса кровеносных сосудов.

У детей дошкольного возраста артериальное давление в среднем равно 80/50, у подростков – 110/70, и в дальнейшем с возрастом оно незначительно увеличивается. Но в любом случае артериальное давление у взрослых не должно превышать 140/90.

Как показывают результаты исследований, с каждым повышением артериального давления на 10 мм рт. ст. увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, в семь раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в четыре раза чаще – ишемическая болезнь сердца, в два раза чаще поражаются сосуды ног. Особенно опасна длительно текущая или тяжёлая артериальная гипертензия – 160/100 и выше.

Признаки тяжёлой гипертонии – слабость, тошнота, рвота, спутанность сознания, внутреннее напряжение, боли в груди, мышечный тремор.

Симптомы повышенного артериального давления: – головные боли в ранние утренние часы, – кровотечение из носа, – нарушение сердечного ритма, – ухудшение зрения, – звон в ушах.

Единственным способом выявления гипертонии является измерение кровяного давления медицинским специалистом. Несмотря на то, что измерять давление можно и самостоятельно при помощи автоматических устройств, для оценки риска раз в год обследование всё же должен проводить медицинский специалист в рамках профилактического медицинского осмотра или диспансеризации.

Снизить риск развития гипертонии можно, если отказаться от чрезмерного потребления соли (не более 5 г в день), насыщенных жиров и трансжиров, включать в рацион больше овощей и фруктов. Фактором риска является также недостаточная физическая активность, избыточная масса тела и ожирение, употребление табака и алкоголя и стрессовые состояния.