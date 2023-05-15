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Врач рассказала об опасности холодного душа

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, почему не стоит практиковать холодный душ. По мнению медика, любая холодная вода провоцирует переохлаждение. В итоге холодным душем можно спровоцировать насморк, бронхит или другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей.

Врач рассказала об опасности холодного душа
© Unsplash

Помимо простудных заболеваний такие водные процедуры могут вызвать спазм сосудов и спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем.

«Спазм сосудов ― это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт», ― цитирует врача «Москва 24».

Она также рассказала, что есть такая форма инфаркта миокарда под названием холодовой инфаркт, пишет Радио «Комсомольская правда».

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