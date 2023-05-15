Как белый чай может навредить вашему здоровью

Белый чай подвергается минимальной обработке. Поэтому в нём содержится больше всего антиоксидантов. Однако употреблять его без вреда для здоровья могут не все.

Белый чай отлично подходит тем, кто хочет сбросить вес. Кроме того, этот напиток помогает бороться с раком, болезнями сердца, замедляет старение. Вместе с тем из-за употребления белого чая у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Чем белый чай может быть опасен для человека? Прежде всего, в нём много кофеина, поэтому он может привести к проблемам со сном. Также в таком чае может содержаться свинец в небольших количествах, а это опасно для кормлении грудью и при беременности. В состав белого чая входят дубильные вещества, из-за которых ухудшается всасывание определённых питательных веществ, в том числе железа. Нельзя пить такой чай натощак, иначе у вас возникнут проблемы с желудком и пищеварением.