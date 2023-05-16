Что делать, если укусил клещ

Весна и лето — отличное время, чтобы выбраться с друзьями или семьей на природу, погулять по лесу и устроить пикник на свежем воздухе.

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Но не стоит забывать, что с наступлением тепла в траве появляются клещи, через укусы которых можно заразиться такими заболеваниями, как боррелиоз, болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

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«Лента.ру» рассказывает, как распознать укус клеща и какие меры первой помощи принять.

Чем опасен укус клеща?

Клещи считаются одним из самых древних и самых распространенных в природе видов членистоногих. По оценкам ученых, появились они одновременно с первыми динозаврами, то есть 230 миллионов лет назад. С тех пор внешний вид этого паукообразного не изменился: размер клещей составляет 0,1-0,5 сантиметра, у взрослых особей четыре пары ног, но нет глаз — зато хорошо развита сенсорная система, благодаря которой клещи чувствуют жертву на расстоянии до 10 метров.

>54 000 видов клещей существует в мире, по оценкам биологов

Однако человеку могут причинить вред только некоторые из них — так называемые иксодовые или энцефалитные клещи, которые переносят вирусы и инфекции. Самым опасным среди них считается вирус клещевого энцефалита (ВКЭ). Он вызывает острое инфекционное заболевание, разрушающее центральную нервную систему. Инкубационный период ВКЭ может длиться до 21 дня, но в среднем симптомы появляются в течение 10-14 дней после укуса клеща.

повышенная температура;

озноб;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

слабость. Симптомы вируса клещевого энцефалита:

Тяжесть заболевания зависит от подтипа вируса и времени, которое прошло с момента укуса до начала лечения. В серьезных случаях клещевой энцефалит может привести к необратимым неврологическим последствиям: параличу, тремору конечностей, потере памяти, нарушениям речи и зрения. При своевременном обращении к врачу последствия можно свести к минимуму.

Самые опасные последствия энцефалита — инвалидность или летальный исход из-за дегенеративных изменений клеток мозга

Другие распространенные заболевания, которые могут быть вызваны укусом клеща:

Боррелиоз (болезнь Лайма) — острая бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему, суставы, кожный покров и сердце. Считается, что риск заражения боррелиозом мал, если клещ пил кровь человека не дольше двух часов. Тем не менее исключать его нельзя и лучше в любом случае сделать анализ, чтобы избежать поражения мозговых оболочек и онемения мимических мышц. Болезнь Лайма можно определить по сыпи на коже в форме кольца с ярким красным центром — эритеме. На начальной стадии эритема разрастается, затем бледнеет.

Анаплазмоз и эрлихиоз — заболевания, вызываемые похожими бактериями и поражающие кровеносные сосуды, клетки иммунной системы и клетки других органов и тканей. Инфекции протекают в скрытой форме или напоминают грипп: сопровождаются ознобом, слабостью, головной болью, тошнотой, рвотой, диареей. Для эрлихиоза характерно появление сыпи на теле.

Бабезиоз — инфекционное заболевание, по симптомам похожее на малярию: гемолитическая анемия с желтухой, кровь в выделениях, острая почечная недостаточность, увеличение печени и селезенки. У людей без сопутствующих заболеваний организм справляется с инфекцией самостоятельно; при возникновении осложнений назначают противопаразитарные лекарства.

Как обнаружить и извлечь клеща?

Каждый раз после возвращения с прогулки весной и летом нужно осматривать себя и близких на наличие клещей. Если человека уже укусили, скорее всего, он не почувствует боли, поскольку слюна клещей обладает анестезирующим эффектом — из-за этого насекомое может незаметно пить кровь до пяти дней.

Обычно клещи выбирают участки с тонкой и нежной кожей, где ближе расположены кровеносные сосуды, например, между пальцами и ягодицами, в паху, под коленями, в области талии, под мышкой, на шее, за ушами, на волосистой части головы

Как правило, на месте укуса остается небольшое красное пятно, напоминающее след от укуса комара.

При обнаружении клеща у себя на теле желательно сразу же обратиться к врачу. Но если такой возможности в ближайший день нет, попробуйте самостоятельно оказать себе первую помощь.

Как оказать себе первую помощь при укусе клеща?

1. Обработайте руки, а лучше наденьте резиновые перчатки. Если инфицированного клеща нечаянно раздавить, можно заразиться даже через небольшие ранки на пальцах.

2. Возьмите пинцет или специальное приспособление для удаления клещей — клещедер (он продается в аптеке), перехватите тельце клеща как можно ближе к коже и расположите прибор перпендикулярно месту укуса.

Важно выкручивать клеща медленными винтовыми движениями, стараясь не оторвать его ротовой аппарат. Если вы видите, что на месте укуса все-таки что-то осталось, можно также попробовать достать это пинцетом и после обработать ранку йодом или антисептиком, — Виктория Беспалова, врач-инфекционист.

3. Клеща поместите в контейнер с плотно закрытой крышкой и сдайте на лабораторное исследование — врачи определят, был ли он заражен, и сориентируют в дальнейшем лечении, если оно требуется.

«Согласно последним рекомендациям, лучше действительно сдать клеща на анализ, но это необязательно. Помимо того, что в лабораториях обычно принимают только живых и неповрежденных клещей, наличие возбудителей болезни у насекомого не говорит о том, что человек заразится, и наоборот», — рассказывает Виктория Беспалова.

Чего нельзя делать при удалении клеща?

Смазывать маслом или лаком для ногтей место укуса и самого клеща, выжигать его спичкой. Так клещ может начать задыхаться и выпустить в рану большое количество инфицированной жидкости.

Пытаться раздавить клеща — по той же причине.

Как лечат инфекции, вызванные укусом клеща?

В тех случаях, когда клещ был не энцефалитным, пациенту назначают антибиотики и противопаразитарные препараты. Тем, кто пострадал от укуса клеща, инфицированного вирусом клещевого энцефалита, проводится экстренная иммунопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином. Ее делают, как правило, в течение первых четырех суток после укуса — в дальнейшем укол уже не имеет смысла, так как вирулентность вируса к тому моменту достигает максимума.

Профилактика от укусов клещей

Самый надежный способ защиты от тяжелого течения энцефалита — это вакцина. Обычно она вводится двумя-тремя дозами в зависимости от препарата, а иммунитет начинает вырабатываться через две недели после второй дозы. Существует и ускоренная схема, когда вакцину вводят двукратно с интервалом в 7-30 дней.

Врачи рекомендуют делать ревакцинацию от энцефалита раз в год, однако, согласно исследованиям, иммунитет к заболеванию сохраняется на протяжении трех лет после прививки. Чтобы узнать уровень защиты организма, нужно сдать клинический анализ на антитела класса IgG.

Меры предосторожности, которые позволят избежать укуса клеща: по возможности избегайте мест с высокой травой, не стойте под деревьями;

используйте репелленты — химические вещества, отпугивающие комаров, клещей и других насекомых (можно выбрать именно антиклещевой спрей);

если знаете, что вам предстоит долго ходить по лесу, надевайте головной убор и прячьте под него волосы;

выбирайте светлую одежду с длинными рукавами и плотно заправляйте кофту в брюки, а штаны — в носки или ботинки;

осматривайте одежду, тело, спину и кожу головы во время и после прогулки;

вернувшись с прогулки, вытряхивайте одежду прямо в коридоре или на лестничной клетке, а потом стирайте в горячей воде;

будьте аккуратны с полевыми свежесобранными растениями;

проверяйте шерсть домашних животных после прогулки.