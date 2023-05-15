Нутрициолог назвала продукты, помогающие уснуть

"Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна. Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и снизить риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, которые могут мешать засыпанию", – подчеркнула она.