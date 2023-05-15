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Нутрициолог назвала продукты, помогающие уснуть

Продукты, содержащие триптофан, магний и мелатонин, помогут побороть бессонницу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нутрициолога Ольгу Деккер.

Нутрициолог назвала продукты, помогающие уснуть
© m24.ru

Эксперт советует употреблять пред сном такие фрукты и ягоды, как банан, киви, клюква, гранат, виноград. Также будут полезны темный шоколад, йогурт, молоко, кефир, куриное мясо, миндаль и макадамия.

По словам Деккер, помешают сну кофеин, алкоголь, жирные, тяжелые, сладкие, высококалорийные блюда и сильные специи.

"Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна. Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и снизить риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, которые могут мешать засыпанию", – подчеркнула она.

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