Нутрициолог назвала продукты, помогающие уснуть
Продукты, содержащие триптофан, магний и мелатонин, помогут побороть бессонницу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нутрициолога Ольгу Деккер.
Эксперт советует употреблять пред сном такие фрукты и ягоды, как банан, киви, клюква, гранат, виноград. Также будут полезны темный шоколад, йогурт, молоко, кефир, куриное мясо, миндаль и макадамия.
По словам Деккер, помешают сну кофеин, алкоголь, жирные, тяжелые, сладкие, высококалорийные блюда и сильные специи.
"Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна. Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и снизить риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, которые могут мешать засыпанию", – подчеркнула она.