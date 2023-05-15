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Стоматолог рассказала об осложнениях при установке имплантов

На сегодняшний день операции по установке зубных имплантов хорошо отработаны, но, как и при любом хирургическом вмешательстве, сохраняется риск развития осложнений. Об этом сообщил врач — стоматолог-ортодонт Нана Гезалова.

Стоматолог рассказала об осложнениях при установке имплантов
© Вечерняя Москва

К наиболее частым осложнениям относятся воспалительные процессы в мягких и костных тканях. В этом случае у человека возникает боль, повышается температура, возникают кровотечения.

Специалист пояснила, что при бактериальной инфекции в мягких тканях врачи обычно назначают антибиотики для снятия воспаления. В сложных случаях может потребоваться удаление инфицированной костной ткани.

Также к осложнениям относится кровоизлияние. Это может произойти из-за низкой свертываемости крови. Также сохраняется вероятность расхождения швов из-за воспаления.

Гезалова уточнила, что при появлении неприятных ощущений нужно проконсультироваться с врачом, передает Life.ru.

В свою очередь стоматолог Луиза Автандилян перечислила основные товары для защиты полости рта. Она посоветовала использовать монопучковой вариант зубной щетки. Дополнительно стоит приобрести зубную нить и ирригатор, передает ФАН.

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