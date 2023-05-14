Врачи назвали 5 привычек, которые помогут сократить риск развития деменции

Эксперты организации Alzheimer’s Society уверены: около 40% всех случаев деменции можно предупредить. Причем для этого необязательно садиться на строжайшую диету, неукоснительно соблюдать распорядок дня и просто лишать себя всех радостей жизни. Наоборот, чем больше этих самых радостей в вашей жизни появится, тем меньше шансов вы дадите страшной болезни. По просьбе портала Daily Mail ведущие британские специалисты поделились самыми простыми и действенными способами отложить встречу со стариком Альцгеймером — а то и вовсе ее избежать. Про очевидные советы вроде «Пейте больше воды» или «Активнее двигайтесь» мы лишний раз писать не будем — а вот самые нестандартные и несложные для выполнения лайфхаки собрали для вас ниже.

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Купите новые бокалы

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Хорошенько запакуйте модные «бездонные» бокалы, в которые легко поместится полбутылки вина, и уберите с глаз долой. Ваши новые лучшие друзья — крошки объемом 125 мл. Привычка пить из маленького бокала позволит сократить количество потребляемого алкоголя. А оно, как вы понимаете, напрямую сказывается на развитии деменции. Исследование, опубликованное в мае 2022 года в авторитетном журнале PLOS Medicine, показало: употребление семи или более порций алкоголя в неделю повышает уровень железа в мозге и ухудшает когнитивные функции. К счастью, полного отказа от выпивки от нас не требуют. А вот курить врачи запрещают категорически: эта привычка губительно сказывается на здоровье сосудов — а оно для борьбы с деменцией критически важно. В отчете The Lancet за 2020 год говорится, что курение увеличивает риск развития страшной болезни на целых 60%.

Посмотрите комедию

Отложите на время вашу коллекцию Тарковского, Бергмана и Звягинцева (ну или мрачных криминальных сериалов, например) и включите что-нибудь легкое и веселое. Или хотя бы отведите полчаса на просмотр забавных скетчей и мемов в Интернете. Находите немного времени для юмора каждый день: смех высвобождает дофамин и серотонин, препятствующие развитию депрессии. А это психическое расстройство — один из важных факторов развития деменции.

Научитесь играть на укулеле

Или на любом другом музыкальном инструменте, с которым не имели дела раньше.

«Исследования показали, что в процессе приобретения новых навыков наш мозг перепрограммируется, — объясняет психиатр Том Макларен из лондонской больницы Челси и Вестминстера. — Образуются новые нейронные связи, а старые становятся крепче».

В общем, сплошная польза.

Пойте не стесняясь

Да, даже если медведь хорошенько оттоптался у вас на ухе. Ученые утверждают: пение увеличивает приток насыщенной кислородом крови к мозгу, что способствует его активной и бесперебойной работе. Так что смело исполняйте любимые хиты за приготовлением завтрака, в душе и вообще везде, где вам заблагорассудится. Кстати, в компании единомышленников это делать даже полезнее: в Британии и других странах хоровое пение стало неотъемлемой частью лечения деменции. А все дело в тех же дофамине и серотонине, которые вовсю вырабатываются во время совместных активностей и, как мы помним, эффективно борются с депрессией.

Произносите слова задом наперед

Эксперты рекомендуют это упражнение для расширения ваших когнитивных резервов. Выберите длинное слово — например, «параллелепипед», посмотрите на него на экране компьютера или смартфона, а затем закройте глаза и попробуйте произнести его задом наперед. Такие пятиминутные тренировки, по мнению ученых, прекрасно приводят мозг в тонус. В качестве альтернативы, кстати, можете попробовать читать книги с большим количеством новых для вас слов. Например, на какую-то неизвестную тематику — вязание морских узлов или искусство выращивания редиса. «Улисс» Джойса тоже подойдет.