Назван доступный напиток, снижающий риск инсульта более чем на 30%

Привычка употреблять определенный напиток может спасти жизнь человека и защитить его от проблем с сосудами.

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Одним из самых полезных напитков на планете является чай, который содержит большое количество флавоноидов. У женщин, организм которых насыщен данными соединениями, риск кальцификации аорты, приводящей к инсульту, снижается, пишет Woman.ru со ссылкой на исследователей.