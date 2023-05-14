Назван доступный напиток, снижающий риск инсульта более чем на 30%
Привычка употреблять определенный напиток может спасти жизнь человека и защитить его от проблем с сосудами.
Одним из самых полезных напитков на планете является чай, который содержит большое количество флавоноидов. У женщин, организм которых насыщен данными соединениями, риск кальцификации аорты, приводящей к инсульту, снижается, пишет Woman.ru со ссылкой на исследователей.
Кроме того, у людей, которые выпивают от двух до трех чашекчая в день, вероятность недуга сокращалась на 32%. Пить чай необходимо с минимальным количеством сахара и без печенья, предупредили диетологи.