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Восемь продуктов, которые сделают ваш мозг здоровее. И это научно доказано

Пища, которую вы едите, может повлиять на ваше психическое здоровье и благополучие. И появляется всё больше научных доказательств этого.

Восемь продуктов, которые сделают ваш мозг здоровее
© Ferra.ru

Если вы хотите почувствовать себя лучше психически, то регулярно ешьте эти продукты.

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Ферментированные продукты. К ним относятся кефир, кимчи, квашеная капуста, мисо, темпе, живой йогурт, чайный гриб, ферментированные солёные огурцы. Они помогают увеличить разнообразие полезных микробов в кишечнике. Исследования на животных демонстрируют, что микробы в кишечнике могут оказывать влияние и на беспокойство, и на структуру мозга.

Чай, кофе, тёмный шоколад. В них много полифенолов, которые повышают эластичность кровеносных сосудов и позволяют крови течь свободно. Эти вещества в кишечнике превращаются фенольные кислоты, защищающие клетки головного мозга. Научно доказано, что чай помогает уменьшить беспокойство, улучшить память и внимание, кофеин повышает количество фермента, который защищает от старческого слабоумия, тёмный шоколад улучшает приток крови к мозгу, рабочую память, зрительные функции.

Листовая зелень. Это шпинат, капуста, мангольд, кресс-салат, руккола. В них много веществ, полезных для мозга и нервной системы. Среди них - фолиевая кислота, магний, бета-каротин, витамин К. При получении этих веществ у вас улучшится память, снизится риск старческого слабоумия, замедлится старение.

Сырые несолёные орехи. Среди них - миндаль, бразильские орехи, грецкие орехи, фисташки, фундук. Они считаются отличными источниками полифенолов. После переваривания в кишечнике эти орехи производят фенольные кислоты, которые защищают мозг, уменьшая воспаление и окисление. Кроме того, данные орехи улучшают взаимодействие клеток мозга, способствуют образованию новых клеток, содержат витамин Е, который связан с улучшением памяти в пожилом возрасте.

Ягоды. Они увеличивают выработку вещества, которое поддерживает выживание клеток мозга, улучшает внимание, кратковременную память.

Фасоль, цельнозерновые продукты. В данных продуктах много клетчатки. После расщепления клетчатки в кишечнике одним из побочных продуктов оказывается группа соединений - короткоцепочечные жирные кислоты.

Водоросли и морепродукты. В них содержится ряд питательных веществ, которые поддерживают антиоксидантную способность мозга.

Жирная рыба. Много омега-3 входит в состав скумбрии, лосося, анчоусов, сельди, форели, сардины. Жиры омега-3 незаменимы для здоровой структуры и правильной работы мозга. Научные данные показывают, что омега-3 могут принести пользу людям с депрессией и лёгкими когнитивными нарушениями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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