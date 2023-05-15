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Пять привкусов во рту, которые указывают на проблемы со здоровьем

Продукты, которые вы едите, могут оставлять привкус во рту. В большинстве случаев избавиться от этого можно при помощи правильной гигиены полости рта. Однако в некоторых случаях вам стоит насторожиться.

Пять привкусов во рту, которые указывают на проблемы со здоровьем
© Ferra.ru

Аббас Канани, фармацевт из интернет-аптеки Chemistclick.co.uk, назвал пять привкусов, которые сигнализируют, что с вами что-то не так.

Горький привкус. Он может указывать на проблемы с печенью, желчным пузырём, на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Также он может быть вызван приёмом определённых лекарств. Данный привкус может сопровождаться рвотой, тошнотой, болью в животе, повышенной утомляемостью. Связан горький привкус может быть и с гормональными изменениями, плохим состоянием полости рта, стрессом.

Металлический привкус. Он может быть признаком заболевания полости рта, заболевания дёсен, диабета, болезни почек или печени. Наряду с этим привкусом у человека может ухудшиться восприятие вкусов или запахов, может измениться аппетит, появиться сухость во рту. Некоторые ощущают металлический привкус при изжоге, кислотном рефлюксе, расстройстве желудка.

Сладкий привкус. Он может быть вызван высоким уровнем сахара в крови и указывать на неконтролируемый диабет. Вместе с этим признаком человек может столкнуться с частым мочеиспусканием, повышенной жаждой, помутнением зрения.

Кислый привкус. Такой привкус может быть связан с кислотным рефлюксом. Также у человека могут возникнуть боль в груди, изжога, трудности с глотанием. Кроме того, кислый привкус может возникнуть из-за сухости во рту, недостатке питательных веществ, инфекций, нервных расстройств.

Солёный привкус. Этот привкус может намекать на обезвоживание или на сухость во рту. Помимо этого, человек может столкнуться с жаждой, утомляемостью, мышечной слабостью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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