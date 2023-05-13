Как не постареть и сохранить молодость к 40 годам? Рассказывает врач

Избавьтесь от этих привычек, если хотите продлить молодость.

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"Задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые люди визуально кажутся намного старше своего фактического возраста, в то время как другие дольше выглядят молодыми? Ответ нужно искать в образе жизни. Разумеется, процесс старения неизбежен, однако есть несколько бессознательных привычек, которые могут ускорить эти малоприятные изменения в организме", - говорит Илья Алмазов, пластический хирург, нейрохирург, кандидат медицинских наук.

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1. Неправильное питание

Рацион, которого вы придерживаетесь на протяжении всей своей жизни, влияет на скорость старения. Употребление преимущественно обработанных пищевых продуктов способно ускорить увядание клеток.

Например, злоупотребление простыми углеводами влияет на обмен веществ. Так кислота, накапливающаяся в тканях, вызывает хроническое воспаление и спазм микрососудов. Как итог – недостаток кислорода и питательных веществ, из-за чего клетка становится «вялой».

2. Употребление большого количества алкоголя

Частое употребление спиртных напитков негативно влияет на уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, приводит к нездоровому увеличению веса, заболеванию печени, инсульту, развитию рака, болезней сердца. Также это проявляется на внешнем виде человека, в частности, на качестве кожи лица.

3. Стресс и чувство беспокойства

Хронический стресс способен привести к преждевременному увяданию кожи. Когда вы испытываете нервное напряжение, в организме вырабатывается кортизол. Этот гормон оказывает вредное воздействие на дерму, поскольку способствует возникновению свободных радикалов в организме. Вредные вещества повреждают клетки и приводят к ранним признакам старения.

4. Недостаточный сон

Если вы часто чувствуете себя истощённым с самого утра и в течение дня, это свидетельствует о недостатке или отсутствии качественного сна. Правильный отдых имеет важное значение для общего самочувствия и восстановительных процессов в организме. Этот важный фактор замедляет старение, потому что коллаген вырабатывается, когда человек спит.

5. Курение

Это известный фактор риска развития многих заболеваний, например, рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Также курение способствует визуальному старению, в результате чего появляются морщины, пигментные пятна. Пагубная привычка также повышает вероятность развития таких глазных недугов, как катаракта и дегенерация жёлтого пятна.

6. Частое пребывание на солнце

Ультрафиолетовое излучение при попадании на незащищённую кожу приводит к образованию морщин, пигментных пятен и даже к раку. Несмотря на то что жизненно важно получать витамин D от солнца, необходимо знать об опасностях чрезмерного воздействия солнечных лучей. Не забывайте принимать соответствующие меры предосторожности – использовать специальный крем и головной убор.

7. Отсутствие активности или физических упражнений

Немногие проявляют инициативу в отношении своего здоровья и следят за физической активностью. Отсутствие упражнений значительно способствует преждевременному старению. Это ведёт к ожирению, сердечным заболеваниям, инсульту, диабету и другим болезням.

С возрастом из-за уменьшения выработки тестостерона, гормона, ответственного за развитие и поддержание мышечной массы, начинает прогрессировать снижение силы. Это отражается на состоянии кожи.

8. Сидячий образ жизни

Даже если у вас офисная работа или вам нужно постоянно находиться за компьютером, сидеть в течение длительного времени крайне нежелательно. Чтобы чувствовать себя молодым, оставаться здоровым и снизить риск ускоренного старения, важно разбить количество времени, которое вы проводите в таком положении. Обязательно делайте перерывы.

9. Недостаток воды