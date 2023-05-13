5 видов продуктов, которые поднимают артериальное давление

Многие знают, что неправильное питание и малоподвижный образ жизни способны привести к гипертонии. Однако исследования показали, что вредные для сосудов вещества могут быть и в продуктах, которые считаются хорошими.

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Опасными для сосудов могут быть все виды солений и ферментированные продукты. В квашеной капусте или кимчи содержится очень много полезных для ЖКТ бактерий. Однако в них также немало соли, которая притягивает в кровоток лишнюю воду. В этом случае объем крови увеличивается и сердцу приходится работать с дополнительной нагрузкой, сообщает Daily Express.

Еще один полезный для человека продукт – оливки. Но они также содержат много соли. Хотя в этих плодах есть нужные для сердца мононенасыщенные жиры, потреблять их нужно с большой осторожностью и только в небольших количествах.

Супы нередко называют основой для здоровой диеты. Однако необходимо проявить осторожность с их консервированной версией – при их приготовлении используют крепкие бульоны и много соленых приправ. Натрий повышает срок хранения пищи, поэтому производители используют его повсеместно.

Кокосовое масло нередко называют полезной альтернативой другим маслам, но все не так, если говорить о риске повышенного давления. Продукт содержит много насыщенных жиров, что приводит к росту уровня холестерина в крови и артериального давления.

Фруктовые соки также должны вызвать опасения у человека с высоким давлением. Если пить их слишком много, возникает риск набора лишнего веса, а это прямой путь к повышению нагрузки на сосуды.

Медики подчеркивают, что при разнообразном и сбалансированном рационе можно не отказываться от указанных продуктов. Главное, чтобы на столе было как можно больше свежих фруктов и овощей.