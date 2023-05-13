Сердце страдает от последствий приема стероидов спустя годы

Ученые из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что анаболические стероиды могут продолжать приносить вред спустя годы после прекращения приема.

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Исследование представлено на 25-м Европейском эндокринологическом конгрессе в Стамбуле. Анаболические стероиды — синтетические гормоны, имитирующие естественный половой гормон тестостерон. Они используются для увеличения мышечной массы и улучшения спортивных результатов, но имеют побочные эффекты.

У мужчин они включают рост груди, выпадение волос, снижение уровня тестостерона, эректильную дисфункцию и повышенный риск сердечных заболеваний, инсульта, печеночной или почечной недостаточности.

Однако мало что известно об эффектах спустя годы после прекращения их использования.

В новом исследовании ученые обследовали 64 здоровых мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, которые занимались силовыми тренировками в Дании. Из этих мужчин 28 использовали анаболические стероиды, 22 были бывшими потребителями стероидов, а 14 никогда не использовали эти стероиды.

Используя позитронно-эмиссионную томографию-компьютерную томографию (ПЭТ-КТ) с радиоактивным индикатором рубидием-82, ученые обнаружили, что как у бывших, так и у нынешних потребителей стероидов был плохой кровоток в области сердца.

Это означает, что даже бывшие потребители стероидов более склонны к развитию сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто их никогда не использовал.