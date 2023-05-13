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Сердце страдает от последствий приема стероидов спустя годы после отмены

Ученые из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что анаболические стероиды могут продолжать приносить вред спустя годы после прекращения приема.

Сердце страдает от последствий приема стероидов спустя годы
© Газета.Ru

Исследование представлено на 25-м Европейском эндокринологическом конгрессе в Стамбуле. Анаболические стероиды — синтетические гормоны, имитирующие естественный половой гормон тестостерон. Они используются для увеличения мышечной массы и улучшения спортивных результатов, но имеют побочные эффекты.

У мужчин они включают рост груди, выпадение волос, снижение уровня тестостерона, эректильную дисфункцию и повышенный риск сердечных заболеваний, инсульта, печеночной или почечной недостаточности.

Однако мало что известно об эффектах спустя годы после прекращения их использования.

В новом исследовании ученые обследовали 64 здоровых мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, которые занимались силовыми тренировками в Дании. Из этих мужчин 28 использовали анаболические стероиды, 22 были бывшими потребителями стероидов, а 14 никогда не использовали эти стероиды.

Используя позитронно-эмиссионную томографию-компьютерную томографию (ПЭТ-КТ) с радиоактивным индикатором рубидием-82, ученые обнаружили, что как у бывших, так и у нынешних потребителей стероидов был плохой кровоток в области сердца.

Это означает, что даже бывшие потребители стероидов более склонны к развитию сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто их никогда не использовал.

"Предыдущие исследования показали, что функция сердца почти нормализуется после прекращения приема анаболических стероидов, но наши результаты предполагают, что бывшие потребители анаболических стероидов подвергаются повышенному риску сердечных заболеваний спустя годы после прекращения приема анаболических стероидов", — объяснили ученые.

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